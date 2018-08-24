Бывшего чиновника исполкома Челнов приговорили к трем годам условно за взятку

Бывшего главного специалиста управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития исполкома Набережных Челнов Дмитрия Дмитриева признали виновным в получении взятки и приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Кроме того, ему запретили на пять лет занимать должность на госслужбе.



При этом, как отмечает Chelny-biz.ru, Дмитриева оправдали по статье «Служебный подлог».



Напомним, чиновник был задержан в феврале этого года. Дмитриев требовал с предпринимателя 200 тыс. рублей за продление срока аренды земельного участка, на котором бизнесмен возвел промышленный объект. После этого предприниматель обратился в правоохранительные органы.