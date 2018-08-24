В Татарстане задержали подозреваемых в кражах золота и денег из коттеджей

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В Татарстане сотрудники полиции задержали подозреваемых в кражах из коттеджей в Бугульме, Нижнекамске и Альметьевске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В начале августа в полицию обратился житель Бугульминского района. Он рассказал, что неизвестные пробрались в его дом, вскрыли сейф и украли оттуда 88 тысяч рублей, 2 900 долларов и золотые изделия на 300 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»), сообщили в МВД.

3 августа при задержании подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли пакет, в котором находились 398 тыс. рублей, часть похищенных золотых изделий, а также наркотики. Задержанный вину полностью признал и рассказал, что часть награбленного сдал в ломбард в Лениногорске. Он был заключен под стражу.

Далее полицейские установили сообщников подозреваемого: 31-летнего и 33-летнего жителей Лениногорска. Один из них ранее был судим за кражу. Также установлена причастность задержанных к кражам из коттеджей в Нижнекамске и Альметьевске в конце 2017 года.

Ранее в Татарстане задержали трех иранцев по подозрению в серии краж способом «подлома» денег.