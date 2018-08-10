В Татарстане задержали трех иранцев по подозрению в серии краж

В Татарстане оперативники уголовного розыска задержали трех граждан Ирана. Их подозревают в серийных кражах способом «подлома» денег.

В Елабуге в офисе магазина сотовой компании иностранцы тайно похитили денежные средства на сумму 20000 рублей. Они обратились к сотруднице магазина с просьбой помочь разобраться с обменом валюты, объяснив это тем, что они иностранцы. Отвлекая девушку разговорами, один из них взял из кассы пачки денег достоинством в одну и пять тысяч рублей.



Подобным образом они похитили еще 48 тысяч рублей в торговом павильоне Пестрецов, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

В кратчайшие сроки полицейские установили личности и местонахождение трех жителей Республики Иран 34, 50 и 55 лет. Сейчас подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Устанавливается их причастность к другим аналогичным преступлениям на территории России.



Ранее в Казани задержали иностранца, объявленного в розыск Интерполом.