В Башкирии при пожаре в парке развлечений сгорел динозавр

Фигура тираннозавра сгорела во время пожара в детском динопарке в Сибае (Башкирия). Посетители успели сделать впечатляющие снимки горящего динозавра.

По данным республиканского главка МЧС, сообщение о возгорании поступило в 15.36. Пожар был потушен уже в 15.49.

«На пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании фигуры из металлического каркаса, обтянутой искусственной кожей размером 3х3 м на улице Чайковского в городе Сибай», — говорится в сообщении ГУ МЧС по РБ.

Очевидцы утверждают, что пожарные прибыли, когда от фигуры остался только каркас.

По предположениям очевидцев, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания внутри движущейся фигуры. В результате инцидента никто не пострадал, пишет ufa1.ru.