Недвижимость Уфимского ЗМПИ выставили на торги за 150 млн рублей

Конкурсный управляющий ФГУП «Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий» (Уфимский ЗМПИ) Минтруда РФ объявил о проведении торгов по продаже части имущества предприятия. В сумме недвижимость стоит почти 150 млн рублей.

Комплекс зданий по адресу улица Высоковольтная, д. 6 оценивается в 136,1 млн рублей, следует из сообщения, опубликованного в реестре.

Еще 13,2 млн рублей предлагается заплатить за модуль-склад на улице Гвардейская.

Напомним, что имущество предприятия оценили в 154 млн рублей. Уфимский ЗМПИ являлся крупнейшим в России производителем оборудования для инвалидов. Он был признан банкротом еще в начале июля 2014 года. Общая сумма требований кредиторов на июнь 2014 года оценивалась в 137,4 млн рублей.