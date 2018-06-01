Имущество Уфимского ЗМПИ оценили в 154 миллиона рублей

Конкурсный управляющий банкротящегося ФГУП «Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий» (Уфимский ЗМПИ) Минтруда РФ опубликовал отчет об оценке имущества предприятия. Общая стоимость составила 153,9 млн рублей.

Наибольшую ценность представляет недвижимость завода, расположенная в Уфе по улице Высоковольтная, 6, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротствах. В нее входят главный и административно бытовой корпуса, а также еще ряд объектов. Этот комплекс оценивается в 139,1 млн рублей.

Склады предприятия на улице Гвардейская специалисты оценили еще в 13,2 млн рублей.

Кроме того, движимое имущество ЗМПИ обойдется покупателю в 1,6 млн рублей.

Напомним, что Уфимский ЗМПИ являлся крупнейшим в России производителем оборудования для инвалидов. Он был признан банкротом еще в начале июля 2014 года. Общая сумма требований кредиторов на июнь 2014 года оценивалась в 137,4 млн рублей.