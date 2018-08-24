По факту травмирования экс-замминистра культуры Пермского края возбуждено уголовное дело

По факту травмирования бывшего заместителя министра культуры Пермского края Вероники Дукаревич возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в июне этого года в грузинском ресторане в центре Перми обрушилась часть уличной террасы. В результате инцидента пострадала посетительница, ей был причинен вред здоровью средней тяжести, рассказали в региональном СУ СКР.

На данный момент следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в момент обрушения в Перми прошел сильный ураган, поваливший десятки деревьев в городе.