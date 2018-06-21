В Перми из-за урагана обрушилась стена в грузинском кафе
Из-за сильного урагана в центре Перми обрушилась стена кафе.
Кирпичная стена рухнула на летнюю веранду грузинского кафе, сообщили очевидцы в социальных сетях. В результаты инцидента травмирована женщина. Ее немедленно доставили в больницу.
По информации портала «ПроПермь», пострадавшей оказалась замминистра культуры Вероника Дукаревич.
Публикация от МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ! (@vikiperm_official) 20 Июн 2018 в 5:47 PDT
Стоит отметить, что на Пермь 20 июня обрушился сильный ураган, поваливший десятки деревьев в городе. Порывы ветра были до 20 метров в секунду.
Напомним, в конце мая сильный ветер повредил кровлю терминала в аэропорту Самары.
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