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В Перми из-за урагана обрушилась стена в грузинском кафе

07:26, 21.06.2018
В Перми из-за урагана обрушилась стена в грузинском кафе
Фото: pixabay.com

Из-за сильного урагана в центре Перми обрушилась стена кафе.

Кирпичная стена рухнула на летнюю веранду грузинского кафе, сообщили очевидцы в социальных сетях. В результаты инцидента травмирована женщина. Ее немедленно доставили в больницу.

По информации портала «ПроПермь», пострадавшей оказалась замминистра культуры Вероника Дукаревич.

Стоит отметить, что на Пермь 20 июня обрушился сильный ураган, поваливший десятки деревьев в городе. Порывы ветра были до 20 метров в секунду.

Напомним, в конце мая сильный ветер повредил кровлю терминала в аэропорту Самары.

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