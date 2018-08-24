«Правый сектор» обвинили в подготовке убийства 50 российских чиновников

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении восьми участников «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ) которые вынесли «смертный приговор» в отношении 50 российских чиновников.

«Названные лица фактически дали указания всем членам незаконной организации «Правый сектор» о совершении в «удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами» убийств 50 должностных лиц российских государственных, судебных и правоохранительных органов, принимавших участие в расследовании уголовного дела в отношении Костенко (участник «Правого сектора, — прим. ред.), а также вынесении ему приговора», — говорится в заявлении ведомства.

Действия «Правого сектора» квалифицированы как приготовление к совершению убийств, а также посягательств на жизнь государственного деятеля, лиц, осуществляющих правосудие и предварительное расследование, сотрудников правоохранительных органов. Также предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации и участие в ее деятельности.