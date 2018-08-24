В Казани ограничат движение по четырем улицам из-за проведения Red Bull Air Race

В Казани ограничат движение по четырем улицам из-за проведения этапа чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race. Состязания пройдут над акваторией реки Казанки между мостом «Миллениум» и Кремлевской дамбой.

Так, уже закрыто до 23.55 26 августа движение:

в обе стороны дорогу по ул. Сибгата Хакима, на участке от пересечения с ул. Декабристов до пересечения с ул. Абсалямова;

в обе стороны по ул. Бондаренко, на участке от жилого дома по ул. Сибгата Хакима, 3, до примыкания к одноименной улице.

С 10 до 19 часов 25 августа и с 10 до 18 часов 26 августа будет ограничено движение на:

ул. Декабристов, на участке от правого съезда с ул. Батурина на Кремлевский мост до правого съезда в направлении ул. Сибгата Хакима;

пр. Фатыха Амирхана, на участке от правого съезда в подземную часть путепровода до правого съезда с моста «Миллениум» в направлении ул. Подлужной.

Кроме того, установлен запрет на использование маломерных судов, парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки, на участке Казанки от Кировской дамбы до перекрестка ул. Чуйкова и Гаврилова на время проведения мероприятия.

Напомним, соревнования пройдут 25 и 26 августа, в них примут участие 14 пилотов класса Master и шесть пилотов класса Challenger. Спортсмены уже прибыли в Казань и активно тренируются. Подробности — в видеорепортаже «Реального времени».