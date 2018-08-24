«Уфе» в Кубке России может достаться «Торпедо», «Нижний Новгород», «Сахалин» или «Волгарь»
24 августа состоится жеребьевка 1/16 финала Олимп Кубка России по футболу сезона 2018/19, по итогам которой клубы РПЛ узнают своих соперников.
Соперниками для квартета РПЛ «Зенит», «Уфа», «Арсенал» и «Динамо» могут стать: «Торпедо» (Москва, тренер — экс-наставник «Уфы» Игорь Колыванов), одолевшее ярославский «Шинник» (2:0), астраханский «Волгарь» («Факел» — 0:0, пен. 4:2), «Нижний Новгород» («Челябинск» — 1:0) или «Сахалин» («Зенит» (Иркутск) — 3:0).Матчи 1/16 финала запланированы на 26—27 сентября.
В розыгрыше прошлого года «Уфа» уступила «Олимпийцу» (ныне — «Нижний Новгород») в серии пенальти — 1:2.
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