Сергей Томаров: «Все будет решаться в ответном матче в Уфе»

Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Томаров прокомментировал на послематчевой пресс-конференции поражение от «Рейнджерс» в раунде плей-офф Лиги Европы (0:1):

— Получился сложнейший матч. Мы ожидали такой игры. Мы знаем, что почти все матчи «Рейнджерс» играет в такой манере — постоянное давление на соперника, прессинг, плюс те 50 тысяч болельщиков, которые гонят вперед. Первые 20 минут было тяжело, нам не удавалось зацепиться за мяч впереди. Затем, по-моему, игра выровнялась. У нас были очень хорошие шансы в конце первого тайма. Я благодарен своей команде, всем ребятам за то, что до конца выполнили установку на этот матч, терпели всю игру и искали свой шанс в атаке. Конечно, мы не планировали проигрывать, и хотели забить. Но не удалось, и счет, наверное, отражает соотношение сил.

В любом случае, мы понимали, что все будет решаться в ответном матче в Уфе, независимо от счета, — считает тренер «горожан».

