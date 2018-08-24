На открытии Московской биржи доллар торгуется на уровне 67,7 рубля, евро — 78,4 рубля
На открытии Московской биржи доллар торгуется на уровне 67,7 рубля, евро — 78,4 рубля. Максимальная цена доллара составила 67,9 рубля, а евро — 78,5 рубля.
Курс доллара на закрытии торгов 23 августа составил 68,2975 рубля. При этом доллар вырос на 0,21 п.п. по сравнению с уровнем на утренних торгах.
В свою очередь, курс евро на закрытии торгов составлял 78,792 рубля.ЭкономикаФинансы
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