Нижегородское «Торпедо» с поражения начало Мемориал Ромазана

В Магнитогорске стартовал традиционный предсезонный хоккейный Мемориал Ивана Ромазана. Нижегородское «Торпедо» в первом поединке уступило «Сибири» в упором матче — 2:3.



Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результат своих подопечных:

— Мы хорошо начали игру, много атаковали, забили, потом ещё создали моменты, но не смогли их реализовать. Нахватали много удалений, «Сибирь» смогла это использовать. Конечно, у нас были ошибки, мы обязательно посмотрим видео, сделаем выводы и постараемся уже в следующем матче сыграть более правильно.

В поединке соседей «Магнитки» и «Трактора» в овертайме победную шайбу забросил лидер «сталеваров» Сергей Мозякин — 3:2.

