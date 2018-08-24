Виталий Денисов: «Самара Арена» — отличный стадион. Это огромный плюс для города»

Защитник Виталий Денисов, подписавший контракт с «Крыльями Советов», ответил на вопросы пресс-службы самарского клуба. В частности, футболист похвалил стадион, на котором играет команда из Самары:

— Очень радует, что в связи с чемпионатом мира появились такие стадионы, как «Самара Арена». Отличный стадион, очень красивый, все сделано классно. Это огромный плюс для города, для команды, для болельщиков. Было приятно находиться в той атмосфере, что была на матче «Крыльев» с «Локомотивом». Всегда хочется играть при полных трибунах, а не слышать самого себя, свои подсказки партнерам.

Мой переход получился быстрым, времени на разговоры и советы у меня особо не было. Все решилось быстро. Несмотря на то, что знаком с Аланом Чочиевым, Павлом Яковлевым, знаю Сергея Рыжикова, играл вместе с Тарасом Бурлаком и с Сергеем Корниленко.

