Экоактивисты провели очередную зарядку под окнами кабинета президента РТ

Экоактивисты, противники мусоросжигательного завода в очередной раз провели утреннюю зарядку на площади Свободы под окнами кабинета президента РТ Рустама Минниханова.

Об этом сами активисты сообщили в сообществе «ВКонтакте». На этот раз правоохранительные органы не «охраняли» утреннюю разминку активистов.





Напомним, предыдущая акция вызвала повышенное внимание полиции, которая подоспела к самому началу утренней разминки и оставалась до самого конца.

