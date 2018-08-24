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Экоактивисты провели очередную зарядку под окнами кабинета президента РТ

08:07, 24.08.2018 1
Экоактивисты провели очередную зарядку под окнами кабинета президента РТ

Экоактивисты, противники мусоросжигательного завода в очередной раз провели утреннюю зарядку на площади Свободы под окнами кабинета президента РТ Рустама Минниханова.

Об этом сами активисты сообщили в сообществе «ВКонтакте». На этот раз правоохранительные органы не «охраняли» утреннюю разминку активистов.


Напомним, предыдущая акция вызвала повышенное внимание полиции, которая подоспела к самому началу утренней разминки и оставалась до самого конца.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:43
    В розовых кальсонах особенно хороша.
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