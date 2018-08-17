Казанские эко-активисты провели зарядку на площади Свободы

Казанские эко-активисты провели утреннюю гимнастику в сквере на площади Свободы.

Как сообщили организаторы зарядки «Реальному времени», активисты были крайне удивлены повышенному вниманию полиции, которая подоспела к самому началу утренней разминки и оставалась до самого конца.

«Предложение присоединиться полицейские отвергли, но снимали все на видеокамеру. Неужели в спортивной столице России занятия фитнесом и пропаганда здорового образа жизни являются наказуемым деянием??», — говорится в сообщении.

Ранее противники строительства МСЗ в Осиново выиграли суд по митингу, прошедшему 7 апреля.