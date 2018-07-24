На ликвидацию пожаров и паводков в России в 2017-м потратили более 2 млрд рублей

В России в 2017 году на ликвидацию последствий природных пожаров и паводков из федерального бюджета было выделено свыше 2 млрд рублей.

При этом, по словам министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева, необходимо переходить от реагирования к предупреждению. Для этого он предложил задействовать современные информационные технологии, например, систему космического мониторинга, передает пресс-служба ведомства.

Ранее в России прошли масштабные межведомственные учения по тушению лесных пожаров и ликвидации последствий паводка.