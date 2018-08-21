В КФУ поступило 84 стобалльника

В Казанский Федеральный университет поступило 84 стобалльника. 71 из них поступил на бюджет, 13 – на контракт.

«Из поступивших стобалльников большинство – 51 абитуриент – набрали сто баллов за ЕГЭ по русскому языку, 15 – по химии; по истории и информатике – по 6 абитуриентов», — цитирует пресс-служба КФУ ответственного секретаря приемной комиссии КФУ Олега Бодрова.



Отмечается, что поступившие получат единовременную выплату «Стобалльник» от 80 до 100 тысяч рублей. Кроме того, ее получат и победители Всероссийских олимпиад.

Напомним, в этом году также в КФУ зачислили 14-летнюю абитуриентку Лину Мухаметзянову. Девушка будет обучаться лингвистике очно, на контрактной основе.