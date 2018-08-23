Артем Лукоянов: «Хоккей вспоминается, и понимаешь, что что-то умеешь»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов после победной игры с минским «Динамо» (3:2 б) оценил свое физическое состояние, а также своих партнеров. И поделился своим рецептом, как команде играть лучше.

— Впечатления всегда хорошие, когда побеждаешь. Но сейчас самое главное — найти свою игру. Потому что времени до сезона осталось немного. Больше внимания сейчас обращаем на общее состояние и игровой тонус. Постепенно начинает получаться. Ну а побеждать всегда приятно.

— И с «Давосом», и сегодня в первом периоде команде многое не удавалось. В чем причина?

— Надо начинать с первых минут. Пока плохо двигаемся. Пока разбегаемся, уходит время. В этом компоненте нам надо добавить.

— В Сочи на фоне нагрузок игралось тяжело. Сейчас состояние лучше?

— Конечно. И голова по-другому думает, и нагрузки спали. Начинаешь приходить в себя, думать головой. Что-то уже получается. Хоккей вспоминается, и понимаешь, что что-то умеешь, — приводит слова Лукоянова официальный сайт «Ак Барса».