Владислав Кара: «У Малыхина буллит получился поинтереснее моего. С игры пока не везет забросить»

20-летний форвард «Ак Барса» после победы над минским «Динамо» оценил свой вклад в итоговую победу над минской командой (3:2 б), а также оценил соперника.

— Чей послематчевый буллит получился самым красивым? Владислава Кары?

— Нет. Думаю, у Федора Малыхина получилось поинтереснее.

— На тренировках часто уделяете внимание этому элементу?

— Нет, не получается. Сроки у нас обычно ограничены. После тренировки успеваем на пробежку и заминку. Побросать только удается.

— Что скажете по игре с минским «Динамо»?

— В первом периоде втягивались в игру. Во втором уже выглядели лучше. Ну а затем нам чуть больше повезло, хотя мы могли и должны были выигрывать в основное время.

— Моментов у вас достаточно. Чего не хватает, чтобы их реализовывать? Опыта и хладнокровия?

— Да. А еще немного везения.