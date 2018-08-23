Минпросвещения не ужесточит меры безопасности в школах из-за случаев нападений

Дополнительных мер безопасности в школах к 1 сентября в связи со случаями нападений, произошедшими в ряде регионов в прошлом учебном году, введено не будет. Об этом сообщила замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина.



«Дополнительных нормативно закрепленных мер, которые защищали бы школу, нам не требуется. Самое главное — добиться исполнения законодательства, которое в рамках обеспечения безопасности образовательных организаций сегодня существуют», — цитирует ТАСС Синюгину.

Вместо ужесточения контроля в школах «усилят работу по воспитанию законопослушных граждан».

Напомним, что с начала года в России зафиксировано уже несколько случаев нападения школьников на своих одноклассников или других учеников. Так, 15 января произошло нападение на школу в Перми, при котором пострадали 15 человек. Позже стало известно о нападении на школу в Бурятии. 18 апреля ученик школы №1 города Стерлитамака (Башкирия) ранил ножом одну из учениц и педагога, после чего поджег класс.