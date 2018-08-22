Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 3,2 километра

Длина самой большой пробки в Казани за сегодня составила 3,2 километра. Об этом рассказали «Реальному времени» в «Яндекс.Пробки».



Затор был зафиксирован на улице Вишневского — от проспекта Универсиады до моста «Миллениум». Пробка продержалась 1 час 10 минут.

Наиболее загруженными магистралями вечером оказались улица Вишневского — улица Эсперанто к «Миллениуму» (6 баллов), Гвардейская улица — улица Рихарда Зорге из центра (5 баллов), улица Декабристов в центр (4 балла), улица Декабристов из центра (5 баллов).

При этом максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов, что на 4 балла больше, чем обычно.