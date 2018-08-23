Мужчину, сообщавшего о готовящихся взрывах в казанских ТЦ, поместили в психбольницу

В Казани мужчина, которого в марте этого года задержали из-за звонков о готовящихся взрывах в торговых центрах города, помещен в психиатрическую больницу. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Московского районного суда Казани.

«Московским районным судом г. Казани 23 августа 2018 года было вынесено постановление о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера, с помещением его в психиатрическую больницу общего типа», — рассказали в пресс-службе.

В Московском райсуде также добавили, что дело было рассмотрено на закрытом судебном заседании.

Напомним, что 25 марта в Казани сотрудники полиции задержали мужчину, который сообщал о бесхозных сумках в «Кольце» и «Тандеме». Тогда саперы и кинологи ничего подозрительного в торговых центрах не обнаружили.