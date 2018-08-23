23 авг. 2018

Online-конференция с Тимуром Нагумановым, уполномоченным при президенте РТ по защите прав предпринимателей

Online-конференция с Тимуром Нагумановым, уполномоченным при президенте РТ по защите прав предпринимателей

23 августа в 15.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов.

Тезисы встречи:

  • Исследование делового климата в РТ: объективная оценка или стандартный соцопрос?
  • Чем объяснить падение деловой активности бизнеса?
  • На что чаще всего жалуется бизнес и почему количество проверок вдвое превышает официальную статистику?



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