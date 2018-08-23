Челнинский КБК занял 12-е место в списке крупнейших лесопромышленных компаний России

Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. Титова по выручке предприятия за 2017 год вошел в рейтинг «Топ-50 крупнейших лесопромышленных компаний России». Об этом сообщили в пресс-службе КБК.

В списке Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат занял 12-е место. Выручка предприятия за прошлый год составила 9,8 млрд рублей. По этому показателю среди предприятий целлюлозно-бумажной промышленности он занял пятое место, говорится в сообщении.

Генеральный директор КБК Андрей Фомичев заявил, что одной из основных задач на 2018 год является преодоление рубежа в 10 млрд рублей. При этом выручка предприятия должна увеличиться на 4%.

Рейтинг «Топ-50 крупнейших лесопромышленных компаний России» ежегодно проводит отраслевой журнал «Лесная индустрия» для определения компаний, которые играют ключевую роль в развитии отечественного лесопромышленного комплекса.



В прошлом году в рамках проекта мэрии автограда «Город. Предприятия. Люди» гендиректор КБК Андрей Фомичев подробно рассказал о работе предприятия.