В Мордовии с бывшего депутата взыскали 8 млн рублей

Верховный суд Мордовии обязал 49-летнего бывшего районного депутата Виктора Сорокина выплатить 8 млн рублей. Такое решение вынесено после того, как экс-депутат был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Ущерб бюджетам РФ и Мордовии потребовал от Сорокина возместить Зубовополянский райсуд. Однако бывший депутат оспорил решение суда. Коллегия ВС РМ оставила приговор в силе, передает пресс-служба прокуратуры Мордовии.

Установлено, что Сорокин получил грант на развитие семейной фермы. При этом бизнесмен не рассчитался до конца с подрядчиком, а государству предоставил фиктивные документы.

По слухам, экс-депутат потратил похищенные деньги на автомобили для себя и дочери.