Новости общества

16:32 МСК
Новости раздела
Общество

В Мордовии с бывшего депутата взыскали 8 млн рублей

14:58, 23.08.2018
В Мордовии с бывшего депутата взыскали 8 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Верховный суд Мордовии обязал 49-летнего бывшего районного депутата Виктора Сорокина выплатить 8 млн рублей. Такое решение вынесено после того, как экс-депутат был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Ущерб бюджетам РФ и Мордовии потребовал от Сорокина возместить Зубовополянский райсуд. Однако бывший депутат оспорил решение суда. Коллегия ВС РМ оставила приговор в силе, передает пресс-служба прокуратуры Мордовии.

Установлено, что Сорокин получил грант на развитие семейной фермы. При этом бизнесмен не рассчитался до конца с подрядчиком, а государству предоставил фиктивные документы.

По слухам, экс-депутат потратил похищенные деньги на автомобили для себя и дочери.

ОбществоВластьПроисшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Тимуром Нагумановым, уполномоченным при президенте РТ по защите прав предпринимателей
Официальные партнеры

Сюжеты

Все сюжеты