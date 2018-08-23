В России начали снижаться цены на красную рыбу из-за рекордного улова

В России начали снижаться оптовые цены на горбушу из-за рекордного улова на Дальнем Востоке. Об этом сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).



По данным ассоциации, горбуша подешевела со 190 рублей за кг в первой половине июля до 150 рублей в конце августа, передает РБК.

Согласно данным Минсельхоза, за год цены на горбушу снизились на 17%, с 145 рублей за 1 кг, на кету — на 20% с 240 рублей за 1 кг. Информацию о снижении цен на лососевые подтвердила представитель Росрыболовства Ксения Тимакова.



Вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбная ассоциация) Александр Фомин считает, что розничные цены на красную рыбу могут снизиться на 20–25%.



Ранее сообщалось, что в России могут вырасти цены на рыбу из-за ограничений ФСБ на иностранные суда.