«Воскресший» глава ижевского отделения ПАРНАСа выйдет из партии
Руководитель реготделения партии ПАРНАС в Удмуртии Руслан Тимуршин, распространивший информацию о своей смерти, выйдет из партии.
Об этом рассказал «Реальному времени» руководитель регионального исполкома партии Дмитрий Бегишев.
Тем временем Тимуршин сообщил BBC, что распространить информацию о своей смерти он был вынужден. О причинах политик планирует рассказать не раньше, чем через неделю.
Напомним, что в начале августа стало известно о смерти главы регионального отделения партии ПАРНАС в Удмуртии Руслана Тимуршина. Друзья политика говорили об онкологической причине. Однако накануне стало известно, что политик обманул общественность, распространив ложную информацию о своей кончине.Общество Удмуртия
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