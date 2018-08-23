«Воскресший» глава ижевского отделения ПАРНАСа выйдет из партии

Руководитель реготделения партии ПАРНАС в Удмуртии Руслан Тимуршин, распространивший информацию о своей смерти, выйдет из партии.

Об этом рассказал «Реальному времени» руководитель регионального исполкома партии Дмитрий Бегишев.

Тем временем Тимуршин сообщил BBC, что распространить информацию о своей смерти он был вынужден. О причинах политик планирует рассказать не раньше, чем через неделю.

Напомним, что в начале августа стало известно о смерти главы регионального отделения партии ПАРНАС в Удмуртии Руслана Тимуршина. Друзья политика говорили об онкологической причине. Однако накануне стало известно, что политик обманул общественность, распространив ложную информацию о своей кончине.