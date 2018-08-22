В Удмуртии «воскрес» руководитель республиканского отделения ПАРНАСа Тимуршин

Руководитель удмуртского отделения партии ПАРНАС Руслан Тимуршин «воскрес». На своей странице в Facebook политик написал принес извинения за сообщения о своей смерти.

«Не хотел писать до поры до времени открыто, но раз уже эта информация вылезла в сети, то решил сделать это сейчас», — написал Тимуршин.

При этом он отказался назвать причины такого поведения.



Он подчеркнул, что уже вернул часть денег, переведенных его родственникам. Тимуршин призвал написать ему тех, кто перечислял деньги и надеется получить их обратно.

Связаться с самим Тимуршиным не удалось. Его знакомые подтвердили, что политик жив. В частности, руководитель регионального исполкома партии Дмитрий Бегишев сообщил, что разговаривал с ним накануне по телефону.



«Уже на третий день стало известно, что он живой — его в парке в Сарапуле видели, как он с дочерьми гулял», — рассказал «Реальному времени» другой знакомый руководителя реготделения ПАРНАСа.

Напомним, что о смерти Тимуршина сообщалось 11 августа. Тогда кончину политика также подтвердил Бегишев. По словам друзей, причиной якобы стало онкологическое заболевание.



