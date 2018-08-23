Новости происшествий

13:29 МСК
Новости раздела
Происшествия

В альметьевскую колонию пытались пронести наркотики в бритве

12:51, 23.08.2018
В альметьевскую колонию пытались пронести наркотики в бритве
Фото: pxhere.com

В исправительную колонию №8, расположенную в Альметьевске, одному из осужденных пытались доставить наркотики в одноразовой бритве.

«Среди продуктов питания и средств личной гигиены внимание досмотровой группы привлекли одноразовые бритвенные станки. В ходе детального осмотра в полостях рукояток станков было обнаружено и изъято порошкообразное вещество белого цвета», — говорится в сообщении Управления ФСИН по РТ.

Экспертиза показала, то на территорию ИК пытались доставить 0,51 грамма синтетического наркотика PVP.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Уже установлена личность осужденного, пытавшегося организовать канал доставки наркотиков в исправительное учреждение.

Ранее сообщалось, что в прикамской колонии для бывших силовиков произошла массовая драка.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Тимуром Нагумановым, уполномоченным при президенте РТ по защите прав предпринимателей
Официальные партнеры

Сюжеты

Все сюжеты