В альметьевскую колонию пытались пронести наркотики в бритве

В исправительную колонию №8, расположенную в Альметьевске, одному из осужденных пытались доставить наркотики в одноразовой бритве.

«Среди продуктов питания и средств личной гигиены внимание досмотровой группы привлекли одноразовые бритвенные станки. В ходе детального осмотра в полостях рукояток станков было обнаружено и изъято порошкообразное вещество белого цвета», — говорится в сообщении Управления ФСИН по РТ.



Экспертиза показала, то на территорию ИК пытались доставить 0,51 грамма синтетического наркотика PVP.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Уже установлена личность осужденного, пытавшегося организовать канал доставки наркотиков в исправительное учреждение.

Ранее сообщалось, что в прикамской колонии для бывших силовиков произошла массовая драка.