Прокуратура назвала виновных в смерти школьницы от истощения в Пермском крае

Прокурор Краснокамского района вынес два представления по факту гибели 14-летней школьницы от истощения в Краснокамске.

Первое представление вынесено в адрес МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» по факту бездействия классного руководителя, социальных педагогов и заместителя директора. Второе — в адрес муниципального управления образования по факту бездействия директора школы, передает РБК-Пермь.

По данным ведомства, девочка не была обеспечена питанием в школе, из-за плохого самочувствия не посещала уроки физкультуры. Ни учителя, ни классный руководитель не обращали должного внимания на данный факт, а также не сообщили в надзорные органы об истощении ребенка.

В ближайшие дни будет вынесено еще одно представление в адрес главы Краснокамского района Виктора Соколова — о бездействии муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних.

Стоит отметить, что в апреле 2018 года прокуратура уже проводила проверку в краснокамской школе №3. Тогда ведомство выявило похожие нарушения, но они так и не были устранены.

Напомним, утром 16 июля этого года жительница Краснокамска, увидев, что ее дочь находится в бессознательном состоянии, вызвала врачей скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть девочки. Как пишут местные СМИ, причина смерти ребенка — сильное истощение. По предварительной версии, школьницу не кормили все лето, у семьи не было денег даже на продукты.

Расследование уголовного дела по факту смерти девочки взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Также губернатор Пермского края Максим Решетников поручил организовать проверку комиссии по делам несовершеннолетних Краснокамского района, органов опеки и школы, где училась погибшая девочка.

