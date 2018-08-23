Минэкономики Татарстана прокомментировало заморозку прожиточного минимума пенсионеров

Министерство экономики Татарстана объяснило, почему оно предлагает отказаться от индексации прожиточного минимума пенсионеров (ПМП) в 2019 году. Команда Фарида Абдулганиева утверждает, что официально установленная величина прожиточного минимума в республике превышает фактический прожиточный минимум. Другими словами, в министерстве заявляют, что удовлетворить минимальные потребности малообеспеченные пенсионеры могут и за меньшие деньги, чем имеют. Этот аргумент чиновники использовали и при прошлой заморозке ПМП.

«Устанавливаемая величина прожиточного минимума пенсионера на 2019 год выше фактически сложившейся за II квартал 2018 года на 14,7%», — говорится в ответе Минэкономики на запрос «Реального времени». Из ответа следует, что в целом в 2018 году официально установленный ПМП, по предварительной оценке, превысит фактический на 1 116 рублей.





Как ранее писало «Реальное время», Минэкономики РТ внесло законопроект, согласно которому прожиточный минимум пенсионеров в 2019 году будет установлен в размере 8 232 рубля. На этом уровне он находится с 2017 года. В этом году Татарстан также был одним из 14 регионов России, которые не стали индексировать ПМП.

Показатель ПМП используется при расчете федеральных и региональных социальных доплат, которые государство дает малообеспеченным неработающим пенсионерам (им компенсируют сумму, которой не хватает до прожиточного минимума). Чем ниже уровень прожиточного минимума, тем меньше объем помощи. В Татарстане федеральную доплату к пенсии на 1 августа получало более 73 тыс. пенсионеров. В целом по стране на предоставление соответствующей поддержки государство в 2017 году потратило 96,8 млрд рублей.

Второй подряд отказ от индексации ПМП в Татарстане происходит в преддверии роста цен, который предсказывают и Банк России, и Минэкономразвития РФ, и независимые эксперты. В июле ЦБ прогнозировал, что из-за повышения НДС инфляция к концу этого года вырастет до 3,5—4%, а в 2019 году временно превысит 4%.