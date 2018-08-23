Расходы на создание системы маркировки товаров в РФ превысят 200 млрд рублей — СМИ

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющийся оператором системы маркировки товаров в России, оценил расходы на ее создание.



«Расходы на создание системы оцениваются в 205,7 млрд рублей за 15 лет, — приводит издание слова одного из собеседников. — 68 млрд — капитальные затраты и 137,7 млрд — операционные», передают "Ведомости" со ссылкой на источники.

На создание системы пойдут деньги инвесторов. Предполагается, что расходы окупятся за счет прибыли от услуг по маркировке. Так, ЦРПТ собирается брать 50 коп. без учета НДС за каждую единицу маркированного товара. Бесплатно маркироваться будут только лекарства дешевле 20 рублей.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов попросил правительство РФ оплатить производителям лекарств стоимостью до 50 рублей оборудование для маркировки или разрешить им отказаться от нее.