Пермячка отсудила у дилера МТС более 130 тысяч рублей за бракованный iPhone 8

Жительница Перми отсудила у «Русской телефонной компании», являющейся дилером МТС, порядка 130 тыс. рублей за бракованный iPhone 8.

Женщина обратилась в магазин после того, как телефон перестал включаться и заряжаться, а камера работала с перебоями. Фирма отправила iPhone на экспертизу, которая показала, что аппарат исправен. Тогда пермячка обратилась к независимому эксперту. Он выявил в телефоне неустранимый дефект.

Покупательница обратилась в суд. Во время процесса представители компании не явились на заседание. В итоге было принято по решению суда выплатить женщине стоимость телефона — 53,9 тыс. рублей, расходы за неустойку — 53,9 тыс. рублей, а также компенсировать моральный вред — 2 тыс. рублей, расходы на услуги эксперта — 10 тыс. рублей. Компания обязана выплатить штраф пермячке в размере 27,5 тыс. рублей.

Таким образом, женщина отсудила у дилера МТС за неисправный iPhone 8 около 130 тыс. рублей, рассказали в пресс-служба Пермского краевого суда.

Напомним, ранее эксперты спрогнозировали цены на три новые модели iPhone, которые презентуют в сентябре.