Эксперты озвучили возможные цены на новые iPhone

Эксперты спрогнозировали цены на три новые модели iPhone, которые презентуют в сентябре.



Стоимость обновленного iPhone X снизится по сравнению с ценой предшественника и составит от 899 до 949 долларов, следует из сообщения аналитической компании Trend Force.

По предварительным оценкам, самой дорогой моделью станет iPhone X Plus стоимостью в 999 долларов. Также эксперты отметили, что Apple представит бюджетную версию модели с ЖК-экраном с максимальным ценником — 749 долларов.

Ранее сообщалось, что гаджеты от Samsung обогнали Apple в рейтинге смартфонов Роскачества.