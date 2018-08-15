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Эксперты озвучили возможные цены на новые iPhone

14:16, 15.08.2018
Эксперты озвучили возможные цены на новые iPhone
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Эксперты спрогнозировали цены на три новые модели iPhone, которые презентуют в сентябре.

Стоимость обновленного iPhone X снизится по сравнению с ценой предшественника и составит от 899 до 949 долларов, следует из сообщения аналитической компании Trend Force.

По предварительным оценкам, самой дорогой моделью станет iPhone X Plus стоимостью в 999 долларов. Также эксперты отметили, что Apple представит бюджетную версию модели с ЖК-экраном с максимальным ценником — 749 долларов.

Ранее сообщалось, что гаджеты от Samsung обогнали Apple в рейтинге смартфонов Роскачества.

ТехнологииТелекоммуникации
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