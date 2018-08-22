Самарский ЦСК ВВС разгромно проиграл пензенскому «Дизелю»

Самарцы и пензенский «Дизель» провели первый из двух запланированных контрольных матчей в рамках подготовки к новому сезону ВХЛ. Матч состоялся в Пензе.

Хозяева площадки разгромили «летчиков», забросив в их ворота семь шайб, и выиграли со счетом 7:1. Завтра, 23 августа, команды вновь скрестят клюшки на льду.



«Дизель» (Пенза) — ЦСК ВВС (Самара) — 7:1 (0:0; 3:0; 4:1)

Шайбы:

1:0 Волков (Колмыков, Колесников), 23:27

2:0 Зюзякин (Кокшаров, Корабейников), 26:29

3:0 Колмыков (Колесников), 30:27

4:0 Макаров (Кокшаров, Зюзякин), 46:28, ГБ

5:0 Колмыков (Волков), 52:23

6:0 Луговской (Барулин), 55:45

7:0 Думбадзе (Демин), 56:49, ГБ

7:1 Гареев (Тимиров, Степаненко), 59:59

Вратари: Фокин — Скатов