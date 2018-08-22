Самарский ЦСК ВВС разгромно проиграл пензенскому «Дизелю»
Самарцы и пензенский «Дизель» провели первый из двух запланированных контрольных матчей в рамках подготовки к новому сезону ВХЛ. Матч состоялся в Пензе.
Хозяева площадки разгромили «летчиков», забросив в их ворота семь шайб, и выиграли со счетом 7:1. Завтра, 23 августа, команды вновь скрестят клюшки на льду.
«Дизель» (Пенза) — ЦСК ВВС (Самара) — 7:1 (0:0; 3:0; 4:1)
Шайбы:
1:0 Волков (Колмыков, Колесников), 23:27
2:0 Зюзякин (Кокшаров, Корабейников), 26:29
3:0 Колмыков (Колесников), 30:27
4:0 Макаров (Кокшаров, Зюзякин), 46:28, ГБ
5:0 Колмыков (Волков), 52:23
6:0 Луговской (Барулин), 55:45
7:0 Думбадзе (Демин), 56:49, ГБ
7:1 Гареев (Тимиров, Степаненко), 59:59
Вратари: Фокин — СкатовСпортХоккей
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