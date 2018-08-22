Министр спорта РФ Павел Колобков: «Футболисты заслужили звание ЗМС. Резонанс — это просто личное мнение»

Министр спорта России Павел Колобков высказался по поводу шумихи вокруг получения футболистами сборной России звания заслуженных мастеров спорта за выступление россиян на домашнем мундиале.

«Резонанс, который возник, — это просто личное мнение людей.

ЗМС — это почетное звание, которое присваивают за заслуги перед страной, перед всеми нами. Ребята проявили себя в высшей степени профессионально, ребята молодцы.

Вывести единомоментно на улицы миллионы людей, доставить им столько радости и счастья, даже тем, кто не особо раньше футболом интересовался.

Ребята это заслужили, я благодарен им всем, даже тем, кто сидел на скамейке, — они были командой.

А индивидуальные мнения людей я обсуждать не хочу», — цитирует Колобкова «Р-Спорт».

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, что стало лучшим результатом в ее истории. Игрокам национальной команды были присвоены звания заслуженных мастеров спорта. Позднее ряд спортсменов раскритиковали это решение.