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Министр спорта РФ Павел Колобков: «Футболисты заслужили звание ЗМС. Резонанс — это просто личное мнение»

23:15, 22.08.2018

Министр спорта России Павел Колобков высказался по поводу шумихи вокруг получения футболистами сборной России звания заслуженных мастеров спорта за выступление россиян на домашнем мундиале.

«Резонанс, который возник, — это просто личное мнение людей.

ЗМС — это почетное звание, которое присваивают за заслуги перед страной, перед всеми нами. Ребята проявили себя в высшей степени профессионально, ребята молодцы.

Вывести единомоментно на улицы миллионы людей, доставить им столько радости и счастья, даже тем, кто не особо раньше футболом интересовался.

Ребята это заслужили, я благодарен им всем, даже тем, кто сидел на скамейке, — они были командой.

А индивидуальные мнения людей я обсуждать не хочу», — цитирует Колобкова «Р-Спорт».

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, что стало лучшим результатом в ее истории. Игрокам национальной команды были присвоены звания заслуженных мастеров спорта. Позднее ряд спортсменов раскритиковали это решение.

СпортФутбол
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