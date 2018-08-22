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56 санкционных раундов мы прошли — МИД РФ

22:41, 22.08.2018
56 санкционных раундов мы прошли — МИД РФ
Фото: pxhere.com

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия прошла уже 56 санкционных раундов. В связи с этим заставить Москву изменить свой политический курс эти ограничения не могут.

«Санкционные меры вводились и будут дальше вводиться США независимо ни от чего, независимо от каких бы то ни было наших действий. Это уже понятно», — цитирует «РИА Новости» Рябкова.

По его словам, Россия принципиально не обсуждает критерии отмены американских санкций.

Ранее сообщалось, что швейцарский банк Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на 5 млрд франков ($5 млрд). Это связано с американскими санкциями в отношении России.

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