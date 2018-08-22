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«Нефтехимик» вышел в 1/16 финала Кубка России, где может встретиться с «Рубином»

20:24, 22.08.2018

Сегодня, 22 августа нижнекамский «Нефтехимик» в рамках Олимп Кубка России со счетом 1:0 обыграл на своем поле саранскую «Мордовию» и вышел в 1/16 финала.

Единственный мяч в ворота саранской команды на 88-й минуте матча провел Даниил Гриднев, который лишь в этом сезоне перешел в стан нижнекамцев.

Теперь «Нефтехимик» будет ждать жеребьевки турнира. В этом раунде плей-офф кубка в соперники нижнекамского клуба может попасть казанский «Рубин». Кроме казанцев среди возможных оппонентов значится «Ростов».

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