Интернет вновь обошел ТВ по доходам за рекламу

По итогам первого полугодия 2018 года объем рынка интернет-рекламы вырос на 21% до 90,5—91,5 млрд рублей. Аналогичный сегмент ТВ за это время увеличился на 13% до 90—91 млрд рублей. Об этом сообщает Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

Всего за 6 месяцев расходы рекламодателей выросли на 13% — до 219 млрд рублей, передает Adinex.ru.

Напомним, что рынок интернет-рекламы впервые обошел телевизионный в lll квартале 2017 года.