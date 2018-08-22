Интернет вновь обошел ТВ по доходам за рекламу
По итогам первого полугодия 2018 года объем рынка интернет-рекламы вырос на 21% до 90,5—91,5 млрд рублей. Аналогичный сегмент ТВ за это время увеличился на 13% до 90—91 млрд рублей. Об этом сообщает Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).
Всего за 6 месяцев расходы рекламодателей выросли на 13% — до 219 млрд рублей, передает Adinex.ru.
Напомним, что рынок интернет-рекламы впервые обошел телевизионный в lll квартале 2017 года.АналитикаТехнологииТелекоммуникации
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