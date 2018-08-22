«Рубин» в 5-м туре РПЛ будет судить Мешков, «Уфу» — Волошин
Стали известны судьи, инспекторы и делегаты на матчи 5-го тура футбольной Российской Премьер-лиги.
25 августа матч казанского «Рубина» против ЦСКА обслужит бригада в составе: главный судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). Инспектор — Эдуард Малый (Волгоград); делегат РПЛ — Юрий Мишин (Москва).
Поединок «Уфа» — «Зенит» 26 августа будет судить главный рефери Николай Волошин (Смоленск). Его ассистенты — Дмитрий Мосякин (Москва) и Тихон Калугин (Москва). Инспектор — Игорь Синер (Омск); делегат РПЛ — Сергей Порядин (Ростов-на-Дону).СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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