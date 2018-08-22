Обновлены условия кредитования по программе «Рефинансирование ипотечных кредитов»

Новые условия предусматривают возможность объединить ипотечный и другие кредиты, полученные в сторонних банках, в один, а также получить дополнительную сумму на потребительские цели.

Срок кредитования по программе — от одного года до 25 лет. Обязательное условие предоставления услуги — один из рефинансируемых кредитов должен быть первоначально предоставлен для приобретения либо строительства квартиры, таунхауса или жилого дома с земельным участком.

Базовая процентная ставка для рефинансирования кредитов сторонних банков — 9,1%. При условии предоставления дополнительной суммы базовая процентная ставка увеличивается до 9,9%. Указанное значение ставок устанавливается в случаях:

Присоединения к договору коллективного страхования предмета ипотеки от гибели и повреждения и страхование заемщиков от несчастных случаев и болезней, если первоначально кредит был предоставлен для приобретения квартиры.

Заключения агентского договора имущественного страхования предмета ипотеки от гибели и повреждения (является обязательным после регистрации ипотеки в пользу Банка) и страхования заемщиков от несчастных случаев и болезней — для кредитов, первоначально предоставленных на цели приобретения таунхаусов и жилых домов с земельным участком.

При отказе от заключения договоров страхования применяются повышенные ставки.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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