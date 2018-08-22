СК и прокуратура проведут проверку по факту крушения самолета под Красноярском

В Красноярском крае проведут проверку по факту крушения легкомоторного самолета «Аэропракт А-22». Обстоятельства выясняют Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СУ СК РФ и Красноярская транспортная прокуратура.

Красноярская транспортная прокуратура проверит, выполнялись ли требования законодательства по соблюдению безопасности при выполнении полетов. Сотрудники ведомства выехали на место крушения, передает ТАСС.

Отмечается, что самолет упал во время облета после ремонта. На месте падения возник пожар 4 кв. м, который ликвидирован. Пилота спасти не удалось, в самолете он был один. Причины пока неизвестны.

Напомним, что сегодня утром в аэропорту Уфы приземлился самолет, вылетевший в Сочи. Причиной возвращения лайнера стал загоревшийся двигатель. Очевидцы опубликовали видео горящего самолета.