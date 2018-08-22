Власти Удмуртии начнут посылать данные о ситуации на дорогах республики для федерального сайта

Правительство Удмуртии одобрило проект соглашения с Минсвязи РФ о взаимодействии по сайту, посвященному ситуации на дорогах страны. Согласно документу, власти республики будут посылать данные о региональных и муниципальных дорогах для наполнения портала.

По проекту соглашения, Удмуртия будет предоставлять федералам сведения о дорогах регионального и межмуниципального значения, данные о дорожных работах, местах концентрации ДТП, сведения о метеостанциях, дорожных знаках, разметке, светофорах и освещении дорог.

Документ, опубликованный на сайте правительства Удмуртии, подписал премьер-министр республики Ярослав Семенов.

Речь в проекте идет о сайте безопасныедороги.рф. На сегодня ресурс работает неудовлетворительно. Последние данные о различных ДТП датированы июнем 2018 года. В разделе дорожные работы на всю Москву предоставлены данные только о двух крупных проектах: строительство скоростной дороги Москва – Санкт-Петербург, начатое в 2009 году и строительство платной кольцевой, стартовавшее в 2014-м.