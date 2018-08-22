Константин Генич: «Я думаю, что «Уфа» уступит и не забьет в Шотландии»

Российский комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча плей-офф Лиги Европы между «Глазго Рейнджерс» и «Уфой», который пройдет 23 августа в Шотландии.



— Для «Уфы» проход в раунд плей-офф — грандиозное событие. Встреча с «Глазго Рейнджерс» и поездка в Шотландию — безусловно, страница в истории этой молодой команды. Конечно, сыграть на стадионе «Айброкс» с сумасшедшими шотландскими болельщиками — это очень круто. Но мы видим, что у «Уфы» есть определенные проблемы с тем, что команда уже немного устала от такого количества игр. Они играют в разных уголках Европы: Люксембург, Словения, в Россию приходится возвращаться, сейчас дальний перелет в Шотландию предстоит, еще эта история с визами.



По последнему матчу с «Динамо» было видно, что вроде бы неплохо держались минут 60, а под конец уже чуть-чуть рассыпались. Поэтому, я думаю, «Уфе» будет очень тяжело. Большими стадионами их точно не испугать, они уже играли в России на «Спартаке», на «Санкт-Петербург Арене» и на хорошем стадионе в Краснодаре. Но, конечно, дойдя до раунда плей-офф, этот уровень будет трудно сдюжить. И следующий шаг сделать будет проблематично.



Я думаю, что «Уфа», скорее всего, уступит и не забьет в Шотландии, пусть у «Глазго Рейнджерс» есть определенные проблемы. Но дома, при своих болельщиках, полагаю, все-таки шотландцы возьмут свое и выиграют с комфортным для себя счетом. Наверное, 2:0 или 3:0, — сказал Генич в беседе с корреспондентом Sport24.ru.