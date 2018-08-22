Владимир Путин подписал указ о награждении Альберта Шигабутдинова «Орденом Почета»

Президент Российской Федерации представил к государственной награде «Орден Почета» Шигабутдинова Альберта Кашафовича, генерального директора открытого акционерного общества «ТАИФ». Данная информация опубликована на сайте президента РФ в Указе от 21.08.2018 №488 «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

В приказе говорится, что Орден вручается «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Справка

Орден Почета — государственная награда Российской Федерации. Учреждён Указом Президента России от 2 марта 1994 г. № 442.

Орденом Почёта награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.

Орден Почёта носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Российской Федерации располагается после ордена «За морские заслуги».