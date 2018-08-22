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Удмуртия перекредитуется на 11 млрд рублей

10:29, 22.08.2018
Удмуртия перекредитуется на 11 млрд рублей
Фото: pixabay.com

Удмуртия возьмет 11 кредитов на общую сумму 11 млрд рублей. Информация об объявленных тендерах появилась на Витрине закупок УР.

В документации указано, что республика хочет открыть 11 невозобновляемых кредитных линий сроком на три года по ставкам от 7,3-7,5% годовых. В последние годы бюджет Удмуртии активно перекредитовывается, получая экономию за счет снижения процентных ставок по займам.

Напомним, по данным на середину августа государственный долг Удмуртии составил 48,1 млрд рублей, из них на банковские кредиты приходится 12,9 млрд рублей. При этом в июле Минфин УР погасил ранее взятые в конце июня краткосрочные банковские кредиты в размере 4,8 млрд рублей, на эту же сумму увеличился объем заимствований из федерального бюджета. Однако они также краткосрочные — датой возврата в выписке из государственной долговой книги УР стоит 24 августа. Экономика Удмуртия
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