Удмуртия перекредитуется на 11 млрд рублей

Удмуртия возьмет 11 кредитов на общую сумму 11 млрд рублей. Информация об объявленных тендерах появилась на Витрине закупок УР.

В документации указано, что республика хочет открыть 11 невозобновляемых кредитных линий сроком на три года по ставкам от 7,3-7,5% годовых. В последние годы бюджет Удмуртии активно перекредитовывается, получая экономию за счет снижения процентных ставок по займам.