На проведение Дня учителя в Татарстане потратят около 6 млн рублей

Министерство образования и науки РТ опубликовало тендер на проведение Дня учителя. На эти цели планируется потратить более 5,7 млн рублей.

В техническом задании указывается, что церемонию должен вести человек со званием народного или заслуженного артиста РСФСР или России с опытом работы на телевидении не менее 30 лет.

Перед церемонией должен пройти праздничный обед на 500 человек на Кремлевской набережной.

Напомним, на проведение праздника в честь Дня Татарстана и Казани потратят 10 млн рублей.