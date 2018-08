МВД разрешили платить информаторам до 10 млн рублей — СМИ

Для информаторов полиции Минюст России утвердил поощрения. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей.

Несмотря на то, что схема получения выплат регламентирована, бывшие полицейские считают, что это приведет к злоупотреблениям со стороны самих правоохранителей. Сами они, наоборот, полагают, что среди граждан появятся настоящие охотники за головами злоумышленников, передает «Коммерсантъ».

Напомним, ЦРУ США опровергло информацию, содержащуюся в статьях журналиста The New York Times Мэтью Розенберга и журналиста The Intercept Джеймса Райзена об оплате $100 тыс. российскому информатору